La şapte luni de la plantare, am vrut să vedem cum arată locul, aşa că am făcut o vizită pe munte, în Bucium, judeţul Alba, şi am discutat cu pădurarii de la Ocolul Silvic Abrud, cei care se ocupă de îngrijirea zonei plantate de Bergenbier. Din fondul total de puieţi, 15.000 de brazi au fost plantaţi în zona Râu de Mori, iar restul de 35.000 de brazi au fost plantaţi în zonele Bucium şi Sohodol. Acum, de îngrijirea lor se ocupă pădurarii din Ocoalele Silvce respective. Şi, după cum am văzut, pădurea e... citeste mai mult

azi, 10:55 in Social, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in