Articol de — Luminiţa Paul Miercuri, 14 Martie, 13:32

Roger Federer (36 de ani, 1 ATP) a povestit amuzat la Tennis Channel cât e inventivi sunt cei patru copii ai lui și ai Mirkăi.

"Am închiriat o casă, deja sunt mai mulți ani de când stăm acolo. La Indian Wells ne place să stăm așa. La Miami, vom sta la hotel", a spus elvețianul.

"Te obișnuiești cu unele rutine, mai ales când ai copii. Aici nu doar că sar în piscină, dar s-au apucat să vândă limonadă pe stradă. Au strâns 70 de dolari într-o zi. A fost o mare lovitură. Din păcate, nu am fost de față pentru că am petrecut toată ziua la... citeste mai mult