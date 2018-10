De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,49% pe an, în scădere faţă de cel de vineri, de 3,36% pe an, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR) dobânda a coborât la 2,81% pe an, de la nivelul din şedinţa precedentă, de 3,66% pe an, scrie Agerpres.

Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 3,34% pe an, de la 3,38% pe an, vineri.

BNR a mai organizat la începutul acestei luni o operaţiune de tip repo prin care a oferit băncilor 9,7 miliarde de lei.

În luna septembrie,... citeste mai mult