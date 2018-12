Atragem oameni in vietile noastre, iar persoanele respective sunt asemeni acestor 7 oglinzi sau tipuri. Cand invatam o anume lectie, oamenii sau situatiile acestea dispar din vietile noastre. Te-ai intrebat vreodata care sunt modelele care iti tot apar in viata?

Iata principiile de oglindire care te pot ajuta sa-ti intelegi mai bine viata:

Traim in planul Actiune Reactiune, cunoscut si sub numele de Planul Demonstratie in care Constiinta Creeaza Realitatea. Manifestam si magnetizam oameni si evenimente in vietile noastre potrivit constiintei proprii. Aceste 7 oglinzi eseniene ne ajuta sa intelegem modul de functionare a acestui proces.

