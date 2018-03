Cum si cati bani fac romanii pe Amazon In Romania, modelul de business promovat prin Amazon.com a ajuns la 50 de milioane de dolari pe an, potrivit estimarilor comunitatii amazon-seller.ro.

In 2017, primii zece vanzatorii romani au realizat peste 25 de milioane de dolari. "Platforma Amazon este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic datorita resurselor pe care le ofera, fiind cel mai mare retailer din lume. Prin serviciul FBA, vei avea un stoc in depozitele Amazon care ajunge acolo direct de la furnizor, iar comenzile vor fi prelucrate de angajatii Amazon. Astfel, vei putea administra afacerea din orice loc... citeste mai mult

