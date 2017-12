Cei doi rivali din lumea fotbalului, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, au avut parte de un Crăciun de poveste alături de cei din familie.

Ronaldo a pus pe o rețea socială o fotografie cu el și întreaga familie. El a scris în descrierea imaginii care a fost apreciată de toată lumea: "Crăciun fericit, pace, dragoste și sănătate=familie".



Feliz Natal,paz,amor Deus e saúde =FAMÍLIA❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 24, 2017 at 1:13pm PST

În același timp, Messi a pus o poză alături de soția lui, Antonella, și cei doi copii, Thiago și Mateo. Moș Crăciun nu a putut lipsi, bineînțeles, din... citeste mai mult

