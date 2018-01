Helicobacter pylori sau H. pylori este o bacterie localizata in stomac si poate cauza imflamatii cronice sau ulcer de stomac. Daca aceasta situatie persista de cativa zeci de ani, poate evolua in cancer.

Cu toate acestea, infectia va trece prima data printr-un numar de stadii pre-canceroase (cum ar fi gastrita atrofica, metaplazia si displazia) care ar putea, dar nu in mod sistematic, sa se transforme in cancer. Aceste etape pot fi deja depistate si tratate inainte de a evolua in cancer.

Daca este lasata netratata, 1% din toti pacientii cu H. pylori vor dezvolta in cele din urma cancer de stomac. Aproximativ 50% din... citeste mai mult

