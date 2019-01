Zilele acestea am tot scris despre ispravile romanilor nostri din Peninsula, unele din ele putand clar sa le incadram bine in scenariul unui film cu prosti, altele starnind greata si revolta. Ba ca fura la intamplare ce le pica in mana, cazul celui care din lipsa de “profesionalism” a furat cantarul in locul casei de marcat plina cu bani, ba ca domnisoarele noastre frumoase fraieresc mosulicii lor plini de bani, dar creduli si cu aspiratii de Don Juan la 75 ani.

Adaug in fiecare zi si stiri care nu pun intr-o lumina buna poporul roman si o sa continui sa o fac pentru este o parte a realitatii, pentru ca, sa recunoastem,... citeste mai mult

acum 9 min. in Locale, Vizualizari: 6 , Sursa: Info Braila in