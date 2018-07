Aproximativ 50.000 de locuri de muncă au dispărut în prima jumătate a anului încât sectorul de retail s-a confruntat cu maratonul închiderilor de magazine, potrivit The Independent.

Analizele arată că 50.000 de oameni au fost concediaţi sau şi-au văzut locul de muncă pus în periciol, majoritatea dintre ei lucrând în magazine de stradă deţinute de branduri cunoscute.

Doar în ultimele săptămâni, retailerul House of Fraser s-a văzut forţat să concedieze 6.000 de persoane în urma planului de a închide magazine, în timp ce retailerul Poundworld a intrat sub administrare specială, fiind astfel puse în pericol peste 5.000 de locuri de muncă.... citeste mai mult