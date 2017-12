Cum se manifesta, concret, inteligenta unui computer? In 1997, computerul Deep Blue de la IBM l-a invins la sah pe campionul mondial Gary Kasparov. Acesta nu este insa, poate, exemplul cel mai potrivit: el dovedeste mai degraba puterea de calcul a masinii, capacitatea ei de a analiza rapid situatiile potentiale ivite in joc, si nu inteligenta in sine.

Mult mai sugestiv este faptul ca un alt super-computer (Watson, produs tot de IBM) a reusit in martie 2011 sa castige fara probleme un joc de cultura generala, “Jeopardy!”, concurand cu doi dintre cei mai bine pregatiti si mai experimentati campioni ai acestui joc.

Desigur, ne putem intreba: de ce ar fi castigarea unui asemenea concurs o perfor citeste mai mult