Pariul Philip Morris International pe un viitor fără fum a început să întâmpine probleme.

Cea mai mare companie de tutun listată la bursă a redus dramatic aşteptările financiare pentru finalul anului, în contextul în care eforturile companiei de a câştiga consumatori pentru dispozitivele IQOS se confruntă cu o reacţie lentă din partea pieţei, potrivit Financial Times.

Producătorul ţigărilor Marlboro a anunţat că aşteptările pentru finalul se situează între 5,02 dolari şi 5,12 dolari per acţiune, în comparaţie cu valoarea de 5,25 – 5,40 dolari per... citeste mai mult

