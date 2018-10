Laurenţiu Fufezan povesteşte cu umor entuziasmul din secţia de votare: "Ajuns în secţie la ora 6.00. Totul ok. Am deschis prăvălia la ora 7.00. Niciun muşteriu. De plictiseala, s-au animat discuţiile despre biserica, popi, contribuţii. Delegatul PNL este colectorul de dari al parohiei. Delegata PSD e revoltată pe biserica si popi. O cearta delegata UDMR (PSD sub acoperire): "Cum sa te îngroape daca tu nu plăteşti contribuţiile?" Eu cu delegatul ALDE suntem pe sub masa de ras. Se uita la noi cu milă,... citeste mai mult

azi, 13:01 in Politica, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in