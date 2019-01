Mihaela Tudor, purtător de cuvânt al DRDP a prezentat, în urmă cu câteva minute, Raportul Dispeceratului DRDP Constanta, 11 ianuarie 2019, ora 05:30.



STAREA CAROSABILULUI

Judetul Constanta: drumuri nationale - umed; Autostrazile A2 si A4 - umed;

Judetul Calarasi: DN 3A, 3B si 31 - partial zapada sub 1 cm si in rest, umed; DN 3 zapada de 1 cm; A2 - zapada combatuta< 1 cm, DN 21 - umed;

Judetul Ialomita: Slobozia : 2A - km 16-30 - izolat 1-3 cm zapada framantata, in rest umed; DN 2C km 48-57 viscol la sol si suluri de zapada izolat, in rest, umed; DN 21A - partial zapada... citeste mai mult