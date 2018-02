Cum se calculeaza noul cuantum al sporului pentru conditii de munca in invatamant Guvernul a adoptat, miercuri, printr-o Hotarare, Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invatamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora.

Conform Hotararii, cuantumul sporului pentru conditii de munca se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de baza, cu valori cuprinse intre 5 si 15% din salariul de baza, in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu... citeste mai mult

