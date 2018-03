El sustine insa ca problema s-a cronicizat din cauza companiilor care "nu si-au onorat partea lor din intelegere".

"Constat cu tristete ca, nici dupa 28 de ani de la caderea comunismului, nu am reusit sa scapam complet de meteahna de a ne demoniza liderii odata ce acestia nu mai sunt in functie. Am simtit asta pe propria piele, fiind facut tapul ispasitor pentru criza de imunoglobulina", scrie Bodog, pe Facebook.

Acesta precizeaza ca a avut discutii si intalniri atat cu asociatiile pacientilor, cat si cu reprezentantii industriei farmaceutice pentru a rezolva problema imunoglobulinei.

"In urma acestora, Ministerul Sanatatii a intreprins toate demersurile... citeste mai mult

ieri, 21:54 in Social, Vizualizari: 48 , Sursa: Realitatea in