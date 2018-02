Printre remediile si tratamentele contra celulitei se numara si usturoiul.

Usturoiul este cunoscut ca fiind un antibiotic naturat, ideal in lupta cu infectiile. Acesta este folosit in tratarea ranilor cicatrizante sau pentru combaterea simptomelor de raceala si gripa.

De ani buni, usturoiul este utilizat si in zona cosmetica. Conform unor studii, usturoiul se lupta cu bacteria care provoaca celulita.

Ce trebuie sa faci pentru a scapa de celulita cu ajutorul usturoiului

Trebuie doar sa zdroesti 3 catei de usturoi si sa-i mananci cruzi. Mananca... citeste mai mult

azi, 16:25 in Sanatate, Vizualizari: 71 , Sursa: Realitatea in