Nimanui nu ii place senzatia de balonare. De aceea, ne-am gandit sa-ti oferim un remediu care face minuni in doar 10 minute. Acestea sunt cele mai comune cauze ale balonarii:

- inghitirea de aer

- acumularea de fluide in abdomen

- gaze in intestine

- sindromul colonului iritabil

- intoleranta la lactoza

- chisturi ovariene

- obstructie intestinala partiala

- sarcina

- sindromul premenstrual

- fibroza

- crestere in greutateExista insa o solutie simpla care te scapa de balonare cu bani putini. De ce ai nevoie vezi AICI.

citeste mai mult