S-au întors berzele din țările calde. Dar în loc să găsească primăvară și soare, cuiburile sunt acoperite de zăpadă. Oamenii le ajută cum pot. Le dau de mâncare și fac focul în sobe ca să le încălzească. Societatea Ornitologică Română avertizează că nu toate berzele au nevoie să fie salvate şi prezintă câteva moduri în pot fi hrănite şi ferite de îngheţ.

FOTO: Societatea Ornitologică Română Cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor.

