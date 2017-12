In perioada de sarbatori soselele vor fi foarte aglomerate, iar riscul de accidente va creste exponential, asa ca evitati viteza excesiva si nu uitati ca anvelopele sunt contactul dintre masina si asfalt, deci sunt foarte importante.

Conducatorii auto trebuie sa se asigure ca anvelopele lor sunt in stare buna si au aderenta optima.

Verifica presiunea anvelopelor o data la cateva saptamani. Presiunea din anvelope are un efect important asupra manevrabilitatii si a uzurii acestora. Iarna, mentine presiunea anvelopelor cu 0,2 bari mai mare.

Masoara adancimea benzii de... citeste mai mult

