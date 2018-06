Cum sa va faceti fata Codului galben de ploi Peste 3.300 de pompieri cu peste 2.200 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase care intra in vigoare astazi.

In contextul emiterii, de catre Administratia Nationala de Meteorologie, a atentionarii COD GALBEN pentru perioada 13 iunie, ora 14.00-15 iunie, ora 08.00, ce vizeaza instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, jumatatea de vest a Munteniei si zonele de munte, IGSU a dispus unitatilor... citeste mai mult