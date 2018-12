Bradul de Craciun aduce bucurie in casele si sufletele noastre an de an, prin mirosul sau, prin atmosfera creata si prin semnificatia sa. Unii dintre noi prefera brazii artificiali, altii pe cei naturali.

Daca alegi sa iti cumperi un brad natural taiat, stim cu totii ca momentul cand Sarbatoarile au trecut, iar bradul s-a uscat si trebuie scos din casa este unul destul de neplacut. Acele se imprastie peste tot pana reusesti sa scoti bradul uscat din casa, iar curatenia de dupa Sarbatori este cu atat mai stresanta.

Exista... citeste mai mult