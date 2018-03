România va începe să resimtă din ce în ce mai mult lipsa talentelor. Aici nu discutăm despre un talent, ci despre mii şi zeci de mii de talente.

De mai bine de un deceniu, am pierdut an de an talente în sport. Simona Halep este o excepţie. De acum înainte vom pierde din ce în ce mai multe talente în business, în economie.

Problema nu este că nu sunt talente, ci că numărul lor scade. În primul rând, prin faptul că baza de unde se năşteau aceste talente este din ce în ce mai redusă. Natalitatea este în scădere; România continuă să piardă... citeste mai mult

acum 54 min. in Eveniment, Vizualizari: 30 , Sursa: Ziarul Financiar in