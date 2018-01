La fel ca în fiecare an, Sărbătorile de iarnă ne aduc multă căldură şi pace interioară, însă, la final, cadoul primit de la Moşul are cel puţin 3 kilograme în plus şi o stare lipsită de energie. În opinia specialiştilor, starea fizică nu tocmai bună...

Jurnalul National, 4 Ianuarie 2017