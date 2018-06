Cum sa-ti deschizi un magazin online de succes in 5 pasi simpli Din ce in ce mai multi romani aleg sa isi inceapa afaceri pe cont propriu si sa incerce piata, indiferent de domeniu. Astfel, poti incerca sa comercializezi orice, de la servicii de inchiriere de masini, la produse handmade, electronice, accesorii sau haine, cosmetice organice cu miros de lavanda, ulei de masline sau cafea.

Avantajele unui magazin online sunt cunoscute si tin in primul rand de logistica si fiscalitate, dar trebuie sa fii atent pentru ca sunt in continuare lucruri de care ai nevoie, cum ar fi de exemplu casele de marcat fiscale.

Poti sa iti incepi cariera de antreprenor in mediul online cu o multitudine de... citeste mai mult