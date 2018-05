Cum sa-ti dai seama daca esti facut pentru antreprenoriat

Antreprenoriatul reprezinta un proces foarte atractiv pentru aproape oricine. Insa, din pacate, multi dintre oamenii care aspira la propria lor afacere nu sunt facuti, pur si simplu, ca sa construiasca si sa conduca un business. In cazul in care te gandesti sa-ti deschizi o afacere, iata cum iti poti da seama daca ai spirit intreprezintator sau nu.

Poti sa lucrezi foarte bine intr-un mediu aflat in continua schimbare

Nu ai nicio problema sa lucrezi intr-un mediu in care schimbarile au loc foarte des, uneori chiar de mai multe ori intr-o singura zi? Atunci, inseamna ca s-ar... citeste mai mult