PAOK Salonic traversează o perioadă excelentă în prima ligă a Greciei. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu este pe primul loc în clasament după 20 de etape, iar după victoria cu 3-1 din deplasarea de la PAS Giannina are două puncte peste AEK Atena şi patru puncte peste Olympiakos Pireu. Învins în acest sezon doar de contracandidatele la titlu, Răzvan Lucescu are o perioadă strălucită, cu opt victorii în ultimele opt meciuri din campionat, 23 de goluri marcate şi doar unul singur primit.

Golul primit a venit după şapte etape în care PAOK şi-a învins adversarele la zero, PAS Giannina fiind echipa care a reuşit să marcheze în poarta echipei lui Lucescu. Surprinzător,