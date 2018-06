Vara e pe sfarsite, asa ca ar trebui sa ne pregatim de toamna. Iata care sunt tunsorile la moda in aceasta toamna, potrivit stilistilor de la Hollywood. Plete moderne Lasa-ti pletele in vant, cu o tunsoare in scari, care sa „incadreze” fata. Mai...

Antena 3, 11 August 2016