Sucul de cartofi roșii are efecte miraculoase împotriva gastritei și ulcerului gastric. Grație principiilor active din sucul proaspăt de cartofi, secrețiile acide se reglează sub aspect cantitativ, epiteliile gastrice se refac, eventualele nișe se vindecă accelerat. Mai trebuie specificat, însă, că aceste efecte nu apar la toți pacienții, la această categorie de bolnavi efectele oricărui tratament variind foarte mult în funcție de tipologia individuală. Cu toate acestea, procentajul de vindecări este unul încurajator.

Tratamentul Cartofii cu tot cu coajă se spală foarte bine sub jet de apă călduță și se pun, necurățați, în storcătorul electric...

