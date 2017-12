Insa, acest lucru poate sa duca la ingrasare daca nu sunt respectate o serie de regului.

Asadar, iata cum sa mananci iarna ca sa nu te ingrasi:

1. In primul rand, orienteaza-te pe o dieta proteica. Proteinele ajuta la arderea grasimilor si tin mai mult de foame.

2. Evita sa mananci paine si produse de panificatie, chiar daca iti este pofta mai mult decat de obicei. Corpul tau iti cere carbohidrati instinctiv.

3. Bea mai multa apa deca in timpul verii. Este un lucru putin stiut ca iarna este indicat sa bei mai multa apa pentru ca arderile la nivel celular si digestia sa fie cat sepoate de inlesnite, pentru a evita depunerea grasimii.

4. Mananca in fiecare zi... citeste mai mult

