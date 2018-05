Meseria de candidat. Totul despre bani. Nimic despre Baia Mare! The Flash Player and a browser with Javascript support are needed.. Vineri, 14 aprilie. Ora 8<05 - Gina de la Bar nu ma vede. Cafeaua intarzie. Citesc pe fuga paginile din “Informatia”...

Informatia zilei MM, 16 Aprilie 2011