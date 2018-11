Conform stilului Feng Shui, acest truc iti va aduce vibratii pozitive si abundenta in casa.

Se crede ca aceasta planta pe care trebuie sa o tii intr-un anumit loc al casei atrage banii ca un magnet.

Numele acestei plante este Crassula. Popular i se mai spune si „copacul cu bani”.

Are niste frunze mici, ovale si groase. Aceasta planta nu necesita o ingrijire speciala, dar daca o pui intr-un ghiveci mai mare, va incepe sa creasca vazand cu ochii.

Conform Feng Shui, Crassula trebuie plasata la intrarea in casa, pe partea... citeste mai mult