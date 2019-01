Te-ai saturat sa te plangi din cauza lipsei banilor sau cheltui prea mult? Afla cateva reguli feng shui pentru portofel, activatori pentru bani si semnificatia culorii portofelului.

Pentru ca banii sa intre in numar mai mare in portofel, poti crea o energie pozitiva, care saii atraga.

Avand in vedere ca portofelul te insoteste zi de zi (la munca, in oras, la cumparaturi, in vacante si acasa), pentru a-ti imbunatati norocul de bani, acesta nu trebuie tratat deloc cu indiferenta. Insa, nu de putine ori, se fac greseli in aranjarea lui, din necunostinta de cauza, de aceea potentialul sau creator de abundenta nu este exploatat la... citeste mai mult