Cum sa arati elegant in haine comode: 5 sfaturi inedite

Ne-am obisnuit sa facem sacrificii pentru aspectul nostru fizic. Ne imbracam in haine stramte si incomode, purtam tocuri inalte si suferim de frig, totul pentru imagine. Insa lucrurile nu trebuie sa fie asa. Imbracamintea eleganta nu trebuie sa fie si incomoda.

Poti sa te simti confortabil si sa arati bine, in acelasi timp. Poti renunta la tocurile inalte si incomode pentru tocuri medii, confortabile, sau poti inlocui costumele stramte cu salopete elegante, usor de purtat si imbracat. Noi o sa-ti aratam cum poti face toate astea si sa arati elegant, in acelasi timp.

