Învelită cu o pătură și cu două sticle fierbinți pentru a menține căldura. ”Cam asa stau cu fetita mea bolnava in Spitalul de Copii din Botosani la Terapie Acută infofolita pana in gat plus cu 2 sticle fierbinți in patura fetitei, in salon fiind...

Botosaneanul, 16 Octombrie 2016