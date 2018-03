Loredana Kaschovits se consideră o învingătoare. După ce a trăit aproape şapte ani cu un soţ care o agresa psihic şi fizic, a găsit curajul să plece cu cei doi copii de mână şi un rucsac în spate, în care avea doar haine şi documente, şi să înceapă o viaţă nouă. Acum, Loredana are propria afacere cu cosmetice bio şi activează într-o asociaţie pentru a ajuta alte femei abuzate.

,,Am avut mai multe tentative de a ieşi din relaţie, însă mereu am fost descurajată de familie şi prieteni să nu fac acest pas pentru că nu lucram şi nu aveam alte venituri din care să îmi cresc băiatul şi fata. Asta până când am... citeste mai mult

2018-03