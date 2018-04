Companiile intrate in insolventa in acest an au o cifra de afaceri cumulata de 12,7 miliarde de lei (circa 3 miliarde euro), sub afacerile care au ajuns in incapacitate de plata in 2010, in schimb datoriile, de 1,8 miliarde de lei (428 milioane euro),...

Daily business, 28 Noiembrie 2011