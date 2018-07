Crampele musculare si “ochiul care bate” sunt semnele cele mai intalnite ale unei caderi de calciu.

In mod gresit, hipocalcemia este pusa in relatie cu ameteala care apare brusc si care este cauzata de fapt de o scadere a glicemiei ori a tensiunii, conditii intalnite mult mai frecvent decat caderea de calciu.

Cauze

Caderea de calciu are loc in momentul in care concentratia ionilor liberi de calciu din sange scade sub minima acceptata ca normala, de 4,0 mg/dl. Cauzele pentru care nivelul de calciu poate atinge cote mai mici sunt diverse, iar una dintre... citeste mai mult