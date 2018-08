Daca si tie iti place carnea de somon, trebuie sa stii cum sa o recunosti pe cea mai proaspata si mai sanatoasa.

Somonul nu are in mod natural culoarea rosu aprins, asa cum il vezi in supermarket. Cu cat este mai sanatoasa si mai grasa carnea de somon, cu atat culoarea este mai palida. Iar dungile albe de grasime sunt indicator bun ca nu a fost adaugat deloc colorant alimentar in peste. Continuarea AICI.

