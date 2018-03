Cum realizati cel mai eficient buget de venituri si cheltuieli Fara buget, nu are sens sa va ganditi la afaceri! Definitia bugetului este simpla: planificarea veniturilor si cheltuielilor unei firme pe o anumita perioada de timp. In functie de tipul de buget, trebuie sa tineti cont si de anumiti indicatori, dar lucrurile sunt, in esenta, banale.

Cu alte cuvinte, pentru a sti unde va gasiti si, mai ales, unde vreti sa mergeti cu afacerile dvs. este mai mult decat necesar sa cunoasteti resursele pe care le veti consuma si, estimativ, veniturile pe care le veti inregistra.

