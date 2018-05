Cum puteti castiga un BMW i3 Mastercard si Mega Image incep o noua campanie de incurajare a platilor electronice in randul consumatorilor din Romania.

Persoanele care fac cumparaturi in magazinele Mega Image si Shop&Go de pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 15 mai-30 iunie 2018, intra in cursa pentru castigarea unui autoturism BMW i3.



Pe langa premiul cel mare, participantii pot castiga in fiecare zi un cos cadou cu produse in valoare de 250 de lei.



De asemenea, pe 1 iunie, Mastercard si Mega Image sarbatoresc impreuna cu clientii Ziua Internationala a Copilului.



Citeste si: Afacerile Mega Image, un nou salt spectaculos

Astfel, 1.000 de familii care,... citeste mai mult

acum 46 min. in Auto, Vizualizari: 15 , Sursa: Manager in