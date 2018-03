Cum pune Romania in dificultate sistemul de pensii si piata de capital In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II.

Potrivit Comisiei, citata de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), reducerea a fost "motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private" si "este de natura sa afecteze sistemul de pensii in general si piata de capital a Romaniei".



