Salariatii care au ramas cu zile neefectuate de concediu de odihna din 2017 trebuie sa le primeasca, in principiu, in urmatoarele 18 luni.

Totusi, exista si o situatie in care angajatorul compenseaza in bani zilele de concediu ramase din 2017, scrie BZI.

Compensarea in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuate in 2017 este posibila doar in situatia in care salariatului ii inceteaza contractul individual de munca, prevede Codul muncii.

Angajatorul trebuie sa-i acorde in natura zilele neefectuate din concediul de odihna de anul trecut

