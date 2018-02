Se pare ca afectiunile cardiovasculare raman cea mai mare cauza a deceselor la nivel mondial. In 2008, mai mult de 17 milioane de oameni au murit din cauza bolilor cardiovasculare.

Aceasta afectiune se trateaza sub stricta supraveghere a medicului, cu preparate farmaceutice, insa tratamentul poate fi completat si cu remedii naturiste, ceaiuri din plante medicinale, care au efecte incredibile.

De exemplu, farmacistul Corneliu Constantinescu recomanda, in cartea “Plante medicinale in apararea sanatatii”, cum sa-ti prepari un ceai impotriva... citeste mai mult

