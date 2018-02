Cum prepari cel mai eficient ceai gastric

Iata care sunt simptomele gastritei: dureri in capul pieptului (apar, de regula, dupa mesele mai condimentate sau mai greu digerabile), senzatie de balonare, lipsa poftei de mancare, greata, migrene, ameteala, senzatia de „arsura“ in stomac (dureri surde permanente, cu iradieri dorsale), diaree, iar in cazul unei gastrite erozive, poate apărea hemoragie digestiva superioara, redusa cantitativ si scaun de culoare inchisa.

Tratamentul consta, in primul rand, intr-un tratament dietetic. In bolile de stomac manifestate prin... citeste mai mult

