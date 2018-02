Despre siropul a cărui rețetă o găsești mai jos se spune că are proprietăți antiinflamatoare, antioxidante, antibacteriene și antivirale datorită ghimbirului pe care îl conține.

Ingrediente:

- o rădăcină de ghimbir

- miere

- 2 lămâi

- o cană cu apă.

Cum prepari siropul de tuse

1. Decojește o bucată de ghimbir și taie-o în bucățele.

2. Rade coaja lămâilor.

3. Toarnă o cană cu apă într-o oală mică.

4. Adaugă un sfer de cană de bucățele de ghimbir și două lingurițe de coajă de lămâie.

5. Adu la fierbere și lasă la foc mic timp de 5 minute.

6. Strecoară și lasă să se răcească. let it simmer for 5 minutes.

7. Toarnă o cană de miere într-o... citeste mai mult