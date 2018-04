Durerile de dinti apar, in general, atunci cand nervul unui dinte devine iritat. Cele mai frecvente cauze ale durerilor de dinti sunt infectia, degradarea, rana sau

pierderea unui dinte. Desi nimeni nu se bucura de un dinte dureros, vestea buna este ca durerea dentara si infectiile pot fi, de obicei, alinate si vindecate natural.

Pentru o durere de dinti in urma unui abces sau alte infectii, combina utilizarea:

1) uleiului de oregano local si intern,

2) a argintului coloidal local, intern si clatit in gura dar nu inghitit

3) si a apei calde cu sare pentru clatit

Vezi aici cum trebuie sa procedezi.

citeste mai mult