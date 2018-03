Are multi aminoacizi, precum si fier, potasiu, vitamina B, iod si magneziu. Aceasta este recomandata uneori chiar de medici ca adjuvant in tratamentul tulburarilor hepatice, al anemiei si al hipertensiunii arteriale. Iata cum poti slabi 14 kg in doua...

Antena 3, 27 Aprilie 2016