Oboseala își pune adeseori amprenta și pe chipul nostru. Iar asta se vede odată cu apariția pungilor sub ochi sau a cearcănelor.

Cafeaua, datorită cantității mare de antioxidanți te poate scăpa de o serie de probleme și te poate ajuta să scapi de o stare de somnolență, mai ales în prima parte a zilei. Dacă te confrunți cu pungi sub ochi, cearcăne sau ochi umflați, cafeaua este soluția, sau mai bine zis zațul de la cafea.

În plus, zațul de cafea combinat cu uleiul de cocos va contribui la hrănirea pielii și va reduce cearcănele de sub ochi și ridurile de la nivelul ochilor, scrie exquis.ro.

