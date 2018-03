Un atac de cord poate aparea la oricine si e bine sa cunosti cei mai importanti pasi pentru a putea supravietui unui atac de cord.

Iata care sunt cele mai comune simptome observate in randul persoanelor care au suferit un atac de cord:

Apasare in piept, senzatie de greata (doar la femei), dificultati de respiratie, durere excesiva in piept, palpitatii, batai rapide ale inimii, durere in partea superioara a abdomenului, senzatie de neliniste in brate, obraji, gat, dinti, stare de confuzie generala, ameteala, transpiratie excesiva si lesin.

În cazul în care suferi de un infarct, procedeaza in felul urmator:

– Daca ai unul sau mai multe dintre... citeste mai mult