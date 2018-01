Urmatoarele proprietati confirmate experimental sunt doar cateva dintre evidentele care demonstreaza enormele proprietati ale acestui fruct:

Proprietati antiinfectioase

In multe cazuri, acumularea placilor la nivelul arterelor implica existenta unor infectii virale sau bacteriene;

Proprietati antiinflamatorii

Inflamatia joaca un rol important in patogeneza afectiuniulor cardiovasculare, aceasta fiind principala cauza a afectiunilor organismului uman.

Proprietatea de a reduce a tensiunea arteriala

O substanta intalnita in sucul de rodie, numita angiotensina, are proprietatea de a contribui la reducerea tensiunii arteriale.

